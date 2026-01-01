Временно е затворен за движение главен път София-Варна, в района на разклона за Лясковец, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Автомобилите се пренасочват през село Козаревец.

Тежка катастрофа със загинали затвори пътя София - Варна

Произшествието е възникнало между три леки автомобила по-рано днес. Един пострадал човек е откаран в болница, жертви няма, уточниха от полицията. На място се извършва оглед, изясняват се причините за катастрофата, работата по случая продължава.