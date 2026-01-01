Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за неделя. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Предупреждението е за потенциална опасност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Според прогнозата за времето на НИМХ днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

НИМХ

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури в началото на периода ще бъдат между 25° и 30°, към средата на седмицата и малко по-високи.

Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интезивни.

В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България; там вятърът ще е североизточен. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява.