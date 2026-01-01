Четенето е живо, четенето е здраво, четенето е нещо, без което ние, българите, не можем, каза за БТА писателят и главен редактор на издателство „Сиела“ Захари Карабашлиев. Той се срещна днес с читатели на Пролетния панаир на книгата пред Националния дворец на културата (НДК).

„Пролетният панаир на книгата се отразява прекрасно на София, защото въпреки тревожните сигнали през цялото време, че четенето е нещо останало в предишни поколения, този жив панаир на книгата и това живо събитие, което е Софийският литературен фестивал, доказват точно обратното. Доказват го и будните очи на децата, които го посещават, доказват го читателите, които пълнят пространството около шатрите пред НДК“, каза още Карабашлиев.

По думите му „за софиянци Пролетният панаир на книгата е още един форум, който събира почитателите на книгите и новите заглавия, които ще излязат“.

„Има достатъчно добри отстъпки от страна на издателствата, срещи с много писатели. Всеки, който се интересува от литература, може да погледне културния календар и да набележи точно автора, който го интересува, да се срещне с него, да вземе автограф, да поговори... Това е богатство“, допълни писателят.

На въпрос какво послание иска да отправи към своите читатели, Карабашлиев отговори: „Аз го казвам през книгите си... Това, което искам да им кажа, е да заповядат, да се срещнат очи в очи с литературата, да изберат книга, понякога да се изненадват, да посегнат към жанр, който досега са оставили настрани от своето внимание“.

Той коментира и темата с липсата на четящи хора в днешно време. „Обърнете внимание на хората, които го казват обикновено - това са хора, които не четат, нито млади, нито стари. Всяко такова твърдение вижте откъде идва и когато някой го каже на глас, попитайте на свой ред „А вие в момента какво четете?“. Ще бъдете изненадани, че хората, които не четат, проектират това върху всички останали. Върху нас. Хора като мен и като читателите, които присъстват на Пролетния панаир на книгата...“.