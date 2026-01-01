Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на хранителните стоки на едро, се понижава с 3,14% до 2,500 пункта спрямо 2,581 пункта седмица по-рано.

При зеленчуците най-голям спад е отчетен при тиквичките, които поевтиняват с 37,54% до 0,94 евро за килограм. Следват зелето с понижение от 29,03% до 0,55 евро за килограм и краставиците, които са по-евтини с 24,36% и се търгуват по 1,25 евро за килограм.

Цената на червените чушки намалява с 21,15% до 2,60 евро за килограм, а на зелените – с 9,15% до 2,26 евро за килограм. Доматите поевтиняват с 13,67% и се продават по 1,80 евро за килограм. Зелената салата също отчита спад от 5,06% до 0,75 евро за брой.

При плодовете черешите поевтиняват с 20,59% до 2,70 евро за килограм. Ягодите са с 12,46% по-евтини и се търгуват по 2,46 евро за килограм, а ябълките поевтиняват с 13,98% до 1,20 евро за килограм.

На този фон зрелият лук кромид поскъпва с 14,55% до 0,63 евро за килограм, а морковите – с 1,80% до 0,85 евро за килограм. При плодовете единствено лимоните отбелязват по-сериозен ръст – с 4,52% до 2,60 евро за килограм.

При млечните продукти цената на кравето сирене намалява с 0,40% до 6,19 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ – с 0,18% до 9,62 евро за килограм. Киселото мляко поскъпва с 0,69% до 0,73 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поевтинява с 0,65% до 1,14 евро за литър.

Цената на кравето масло се повишава с 3,57% до 1,45 евро за пакетче от 125 грама. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,81% до 3,66 евро за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 1,20% до 0,21 евро за брой на едро.

Сред основните хранителни продукти оризът поскъпва с 2,56%, зрелият фасул – с 8,01%, а лещата – с 2,20%. Брашното тип 500 поевтинява с 6,47%, а олиото – с 0,58%. Захарта поскъпва с 0,28% и се търгува по 0,90 евро за килограм.