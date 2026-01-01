Земеделският министър Пламен Абровски обяви нова инициатива, чрез която се очаква цените на основните хранителни продукти да паднат с над 10%. В интервю за „Здравей, България“ по NOVA той заяви, че новите мерки срещу спекулата предвиждат още промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика.

„Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50 - между производители и търговски обекти. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките за овладяване на цените ще бъде положителен. Съвсем скоро ще обявим инициативата „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за поевтиняване на основните стоки. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, съобщи Абровски.

Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. „Пример е прясното мляко. Но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета оскъпяването е най-голямо, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже как да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за производителите на местно ниво”, посочи още Абровски.

„Предишният директор Мавровски каза, че не са го пускали на „Капитан Андреево”, затова не знаел какво се случва там. Не разбрах кой му е попречил. Другата или по-другата седмица аз лично ще отида на пункта, за да видя целия процес. Европейската комисия е идвала на одит и щом тя е сигурна в системата за контрол на храните по границата, кой съм аз да се усъмня”, коментира още министърът.

Той увери, че след взимане на проба от вносен слънчоглед у нас, всеки кораб, с който суровината е била транспортирана, се запечатва на пристанището в Бургас. „Служител на БАБХ разпечатва и отпечатва пратката отново, описва я след преработка и извършва цялостен контрол”, поясни Абровски.