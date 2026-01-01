Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните обсъждат на среща правителство, синдикати и бизнес. Срещата е по инициатива на министър-председателя Румен Радев, който в началото ѝ обяви, че "по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия".

Тя се провежда в сградата на Министерския съвет. В дискусията участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни.

"Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори – цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект на днешните дискусии. Но цените зависят и от редица национални фактори – като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, коректно отношение между производител-търговец-потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Това ще е обектът на нашата дискусия днес“, обясни Радев.

Румен Радев заяви, че макар България да е част от свободната пазарна икономика, държавата има задължение да осигури ясни правила и ефективен контрол в защита на потребителите и производителите. По думите му без регулации „пазарът лесно се превръща в джунгла“, затова са необходими работещи механизми, които да гарантират справедливи отношения между производители, търговци и потребители.

Той подчерта, че стабилността на цените и наличието на качествени хранителни продукти зависят пряко от състоянието на българското производство. Според него данните на Комисията за защита на конкуренцията и на Министерството на земеделието и храните са „силно тревожни“, тъй като производството на мляко, месо, плодове и зеленчуци продължава да намалява.

„Ако продължаваме с този темп, въпрос на време е тези продукти да изчезнат напълно от българската трапеза“, предупреди той. Радев определи хранителната сигурност и запазването на родното производство като въпрос на национална сигурност. По думите му решението изисква дългосрочни политики – развитие на напояването, условия за коопериране, изграждане на къси вериги на доставка и по-строг контрол върху качеството на храните.

Той настоя за открит и конструктивен диалог между всички участници по веригата, като подчерта, че „всеки участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазарът“.

Премиерът коментира и недоволството на гражданите от цените в магазините, като отбеляза, че хората все по-често задават въпроса защо едни и същи продукти в големи търговски вериги струват значително по-евтино в чужбина, отколкото в България.

„Това са въпроси, на които ние трябва да търсим отговор“, каза още той и изрази увереност, че с общи мерки и дългосрочна стратегия за сектор „Храни“ могат да бъдат постигнати реални резултати в интерес на българските граждани.

Широката дискусия цели да допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочиха по-рано от МС.