Приключиха дейностите по обновяването на площада в кв. „Градоман“ в Банкя. Проектът е реализиран в рамките на Програмата за граждански бюджети „Идеи за града“ на Столична община, която дава възможност на софиянци сами да предлагат и избират проекти за подобряване на градската среда в своите квартали.

Обновеният площад в кв. „Градоман“ е пример за успешно партньорство между гражданите, които идентифицират нуждите на своята общност, и районната администрация, която координира и изпълнява реализацията на терен. Пространството е изцяло преобразено, за да функционира като споделено място за срещи и отдих на жителите от квартала.

Столична община

„Харесвам гражданските бюджети именно заради това. Те започват от разговор между съседи, от една споделена идея, от въпроса: „А защо да не го направим?“. Благодаря за активността и гласовете на хората, усилията на районния кмет и неговия екип да превърнат идейния проект в реализация, за да се появи място, в което гражданите разпознават част от себе си. София има нужда от повече такива истории“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Програмата „Идеи за града“ има за цел да стимулира гражданското участие в развитието на София. Жителите на града сами предлагат конкретни проекти за своите райони, след което общността гласува за най-важните и необходими за преобразяването на средата идеи. Проектите, събрали най-голяма подкрепа, получават финансиране от Столична община за реализация в рамките на съответната година. За реализацията на терен отговарят районните администрации.

Всички одобрени и реализирани проекти по програмата за граждански бюджети “Идеи за града” могат да бъдат разгледани на сайта reshava.sofia.bg.