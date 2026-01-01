Правната комисия в ЕП е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Николай Минчев и на още двама евродепутати по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант, съобщи БНТ.
Комисията е подкрепила свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай.
Решението на правната комисия не е окончателно, то трябва да бъде гласувано и в пленарна зала. Очаква се това да стане на сесията на ЕП този месец в Страсбург.
Белгийските власти започнаха през 2025 година разследване на предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на технологичния гигант.