Европейският съюз реши да отложи за 23 юли евентуално споразумение относно нов пакет санкции срещу Русия и да запази до тази дата тавана на цената на изнасяния руски петрол, срок, който изтича днес, предаде Франс прес.

Поради липса на компромис между представителите на страните членки в Брюксел, те отложиха решението си за следващата седмица относно този нов пакет, който ще бъде 21-ви от началото на руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Липсата на единодушие ги принуди също така да удължат с една седмица тавана на цената на руския суров петрол, който в момента е фиксиран на 44 долара и се очакваше да изтече днес. Мярката има за цел да ограничи приходите на Русия от петрол, които финансират значителна част от войната ѝ срещу Украйна.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас вече предупреди тази седмица, че страните от ЕС все още не са постигнали необходимото единодушие по 21-вия пакет санкции.

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че държавите от ЕС се колебаят относно предложена забрана за морски услуги и затягане на ограниченията върху руския втечнен природен газ, отбелязва Ройтерс.

ЕС първоначално предложи този последен пакет санкции срещу Москва през юни. Пакетът е насочен към руските банки и криптомрежи, както и към производството на дронове, търговците на петрол и рафинериите.

Сред изразилите резерви страни е България. По-рано днес българският премиер Румен Радев каза пред министрите си, че "Брюксел е уважил резервите на България за три физически лица“ и избори руския патриарх, собственика на "Лукойл" Вагит Алегперов и председателя на обединението, което снабдява мотористите на софийското метро с резервни части, Искандар Махмудов.

Радев бе категоричен, че „не става въпрос за личности“, а „става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така, както правят други държави членки на Европейския съюз“.