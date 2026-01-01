Министерският съвет одобри промени в устройствата правилници на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), с които се цели оптимизиране на работата на двете институции.

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ще бъде преструктурирана общата администрация, като броят на дирекциите се намалява от четири на три. Дирекциите „Правна и обществени поръчки“ и „Човешки ресурси“ ще бъдат обединени в едно звено с обща численост 21 щатни бройки.

Според правителството промяната цели по-ефективна организация на административните дейности и подобряване на работата на агенцията.

Одобрени са и промени в Устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията. С тях се предвижда увеличаване на броя на заместник-министрите – от трима на четирима.

Мотивът за промяната е свързан с широкия обхват на дейностите в секторите транспорт и съобщения и необходимостта от по-добра координация и устойчиво управление.

С измененията се актуализират и функциите на отделни административни звена в министерството, за да бъдат съобразени с настъпили промени в нормативната уредба и с препоръки на Сметната палата. Предвижда се и по-ясен ред за работа с предложения и сигнали на граждани и организации съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.