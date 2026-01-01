Френското министерство на външните работи потвърди, че е започнало дисциплинарна процедура срещу посланика на Франция в Централноафриканската република, предаде Франс прес. Той е обвиняван, че е водил млади жени в резиденцията си и е имал сексуални отношения с някои от тях, според френското издание "Канар аншене".

"По инициатива на министерството през 2026 г. в Банги беше извършена административна проверка. Веднага след получаване на заключенията от нея, по искане на министъра на външните работи, министерството започна дисциплинарно производство срещу посланика. Това производство е в ход", заявиха от френското външно министерство, без да предоставят повече подробности.

В статия, която е публикувана днес в "Канар аншене", се казва, че посланик Брюно Фуше е водил в частните си покои в резиденцията си в столицата на ЦАР около тридесет млади жени между януари 2024 г. и март 2026 г. Това е принудило службите за сигурност да сигнализират за пропуск в сигурността.

След като е било алармирано, министерството на външните работи е извършило инспекция на място през април, което е довело до започване на дисциплинарното производство.

Според вестника, който твърди, че е имал достъп до доклада от инспекцията, в апартамента на посланика на месец са били извършвани около 15 визити на млади жени. Освен това посланикът е дал инструкции една от тези млади жени да остане в резиденцията в негово отсъствие.

Разпитван на два пъти, дипломатът е признал, че е имал сексуални отношения само с две млади жени.

„Канар аншене“ подчертава, че дисциплинарното наказание може да варира от обикновено мъмрене до уволнение от държавна служба, преминавайки през принудително пенсиониране.

Ситуацията е изключително деликатна, тъй като в ЦАР има засилено руско присъствие, по-специално под формата на членове на военизираната групировка "Вагнер", която подпомага местните власти, в това число и за гарантиране на сигурността на президента Фостен-Аршанж Туадера.

Русия редовно е обвинявана от френските власти и от експерти в подклаждане на враждебни настроения срещу Франция в различни африкански държави, по-специално чрез информационни кампании в социалните мрежи, посочва Франс прес.

Отношенията между Париж и Банги, които се бяха влошили сериозно на фона на засилващото се руско влияние, се подобряват от 2024 г. насам. През март френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро беше на посещение в Банги и приветства „пълното възстановяване на отношенията“ между двете страни. Това беше първото френско посещение на високопоставен френски представител в ЦАР от 2018 г. насам.