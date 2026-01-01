Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидентът може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици.

Петролът може да засегне около 40 километра от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерта по петролни разливи Джон Амос, който е анализирал сателитни снимки за „Ройтерс“, петролното петно вече обхваща над 2000 кв. км.

Танкерът „Каролайн Безенги“, превозващ около 800 000 барела руски петрол и намиращ се под международни санкции, е заседнал на 30 юни. Той е изтекъл петрол в близост до остров, който е част от омански морски резерват и е дом на множество видове, сред които арабски гърбати китове и сокотрски корморани.

Предупреждават за риск от екологична катастрофа след нефтен разлив край бреговете на Оман

Танкерът е съобщил за проблеми на 8 юни край бреговете на Йемен след експлозия. Никой не е поел отговорност за нападението.

Сложната комбинация от военни конфликти и санкции затруднява спасителните и почистващите операции. Междуправителствената организация IOPC Funds, която отговаря за обезщетенията при петролни разливи от танкери, заяви, че няма да участва в разходите по почистването, тъй като инцидентът се разглежда като „акт на война“, а не като обикновена авария.

Експертът Джон Амос предупреди, че в морето могат да попаднат между 40 и 50 милиона галона петрол – количество, сравнимо с разлива от танкера „Ексон Валдес“ през 1989 г.

Международната морска организация (IMO) заяви, че сезонните мусонни условия затрудняват достъпа до танкера и са забавили спасителната операция. Според експертите сред необходимите мерки са изграждането на защитни заграждения, стабилизирането на плавателния съд и прехвърлянето на останалия петрол в друг танкер.

„Колкото по-дълго чакаме, толкова по-повреден и нестабилен ще става танкерът, а спасителната операция ще бъде все по-сложна, трудна и потенциално опасна“, предупреди Амос.