Станимир Боянов Михайлов е предложен за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от парламентарната група на „Продължаваме промяната". Това е посочено на сайта на Народното събрание. Вчера бе последният срок за подаване на кандидатурите за позицията.

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Станимир Михайлов е икономист и финансов експерт, който има опит в държавната администрация и здравното осигуряване и вече веднъж е бил управител на НЗОК.

Михайлов има повече от 15 г. стаж в банковата система. От 2005 г. последователно е бил прокурист, икономически директор и изпълнителен директор в „Токуда банк" - до 2010 г., а след това - до 2012 г., е изпълнителен директор на „Инвестбанк" АД. Михайлов има опит и в сферата на здравното осигуряване, е посочено още в биографичната справка.

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От февруари 2022 г. до 2023 г. е председател на Съвета на директорите на столичната болница „Лозенец".

От 2023 г. Михайлов е управител на НЗОК. През 2024 г. Народното събрание предсрочно освобождава Михайлов от заеманата позиция. Конституционният съд в свое решение от септември 2024 г. посочва, че освобождаването му е противоконституционно, се допълва в справката.

През 2026 г е заемал и поста заместник-министър на финансите.