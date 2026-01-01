Загиналият при катастрофата край разградското село Ушинци е 67-годишен мъж от Шумен, а шофьорът на ТИР-а е в болница с комоцио. Това съобщиха от полицията.

Тежкият пътен инцидент стана около 15:20 ч. вчера на главен път Е-70 в отсечката между Разград и село Ушинци. Джип „Гранд Чероки“, движещ се в посока Разград, внезапно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в товарен автомобил „Мерцедес Актрос“ със старозагорска регистрация и прикачено полуремарке. При сблъсъка товарният автомобил се е запалил, а шофьорът на джипа е загинал на място. Тялото му е откарано за аутопсия в болницата в Търговище.

Тежка катастрофа с жертва между джип и камион в Разградско

Шофьор на ТИР-а от село Енина, област Стара Загора, е настанен в Хирургичното отделение на разградската болница с комоцио. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 62-годишния мъж са отрицателни.

По случая е започнато разследване.