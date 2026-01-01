Бебе беше спасено при необичайна ситуация в Бургас – остана блокирано в асансьор след внезапно затваряне на вратата.

Инцидентът се случва в жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане“. Сигналът за това е получен на телефон 112 в 9:00 ч. сутринта, съобщиха от МВР.

Вратата на асансьора се затворила внезапно, а детето останало само. След опитите на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя търси помощ на телефон 112.

След 11 минути детето е изведено невредимо, след координационни действия на Районен център 112 Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

На 1 април полицаи предотвратиха инцидент с 3-годишно дете, висящо от тераса на осмия етаж на жилищен блок в Ямбол.