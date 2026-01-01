Агенция „Митници“ и Министерство на вътрешните работи на Обединеното кралство (UK Home Office) засилват сътрудничеството си по линия на анализа на риска. Това се договориха директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и ръководената от директор „Разузнаване“ делегация от Министерство на вътрешните работи на Обединеното кралство.



Като конкретни мерки двете страни обсъдиха продължаващия обмен на кадри, съвместни обучения, както и развитието на техническата база. Визитата e поредна стъпка от партньорството между Агенция „Митници“ и UK Home Office, което включва различни аспекти на съвместни действия.



В Централно митническо управление беше подписан и договор за безвъзмездна помощ под формата на осем безпилотни летателни апарата за нуждите на митническото разузнаване и разследване и борбата с трафика на наркотични вещества.



Новата техника ще бъде от полза за оперативната работа на българските митнически служители, посочи директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и подчерта важността на това стратегическо партньорство.



По време на посещението си у нас британската делегация посети и ГКПП „Капитан Андреево“, където се запозна с работата на митническите служители по обработка на трафика и предотвратяване на контрабандата, включително на така наречените „малки лодки“.