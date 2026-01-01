Премиерът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова проведоха отделни срещи с представители на Европейската сметна палата, на които основен акцент бяха реформите в България и предстоящата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

На срещата в Министерския съвет, в която участваха и вицепремиерът Атанас Пеканов, както и членовете на Европейската сметна палата Илиана Иванова, Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес, премиерът подчерта, че правителството остава фокусирано върху реформи с дългосрочен ефект за обществото. По думите му възстановената политическа стабилност в страната създава необходимите условия за тяхното реализиране.

Радев заяви, че за България успешното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост и запазването на предвиденото европейско финансиране са от ключово значение, като реформите, свързани с него, са също толкова важни. Според него европейските средства могат да бъдат ефективен инструмент за развитие само ако са съпътствани от политики, които укрепват върховенството на закона, повишават доверието в институциите и подобряват конкурентоспособността на страната.

Премиерът отново настоя правилата за достъп до европейските средства да бъдат еднакви за всички държави членки. Той изрази и позицията, че бъдещият Фонд за конкурентоспособност трябва да гарантира достъп до финансиране и за по-слабо развитите икономики, за да не се задълбочават различията между отделните държави в ЕС.

Прессекретариат на държавния глава

Прессекретариат на държавния глава

На отделна среща в президентската институция вицепрезидентът Илияна Йотова обсъди с представители на Европейската сметна палата предложенията за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Тя изрази резерви към новия модел на финансиране, предложен от Европейската комисия, като предупреди, че той може да постави в по-неблагоприятно положение по-слабо развитите държави членки.

Сред темите в разговора бяха и намерението за обединяване на кохезионната политика, Общата селскостопанска политика, рибарството и сигурността в единен фонд, както и необходимостта от гаранции за прозрачност и отчетност при разпределението на европейските средства. Йотова постави въпроса и за финансирането на общините и предупреди, че отслабването на ролята на регионите би било в противоречие с основните принципи, върху които е изграден Европейският съюз.