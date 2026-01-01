Състоянието на бюджета "далеч не е толкова черно", каза Димо Дренчев от "Възраждане" пред журналисти в кулоарите на парламента. Няма да стане по този начин, трябват смели реформи, има откъде да се "пипа", добави той.

Управляващите изпадат в паника и започват да си търсят оправдания за техни бъдещи неуспехи. Виждам една информация, че сега всички министри щели да започват пресконференции, в които да обясняват колко е тежко тяхното наследство, каза още Димо Дренчев.

"Прогресивна България" спечелиха изборите със слогана "готови сме, можем", а нещо не виждаме нито да са готови, нито да могат. Вече 50 дни след изборите няма редовни комисии, а вчера беше разгледан Закон за водите, без да присъстват представители на КЕВР, добави депутатът.

Жертви ще стане цялото население на България, ако управляващите не се вземат в ръце и не започнат да правят реформите, които са нужни и за които те имат мандат, заяви Дренчев.

Той коментира и промените в партийната субсидия. Разбра се, че за юли обаче няма пари за пенсии и там не достигат 200 милиона евро. По този начин няма да се съберат парите, независимо че Константин Проданов казва "капка по капка", коментира още Димо Дренчев.

Повече от два часа депутатите обсъждаха на второ четене предложенията на "Прогресивна България" за промени в т.нар. удължителен закон за бюджета. Преди началото на дебата председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов ("Прогресивна България") направи предложение за редакция – да остане индексацията по швейцарското правило на ковид добавката за старите пенсии, а към новите пенсии да не се слага ковид добавка. Депутатите приеха намаляване на партийната субсидия за получен глас, без по-висок таван на дълга, както и без ковид добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли тази година.

Правителството на Желязков излъга за състоянието на бюджета и дефицита, смята той. Според него сегашният министър на финансите Гълъб Донев се е оправдал с кабинета "Гюров", което Димо Дренчев определи като некоректно и каза, че трябва да се гледа малко по-назад във времето.

Гълъб Донев е прав, като казва, че без реформи дефицитът ще се вдигне на над 7%. "Прогресивна България" управляват и имат пълно мнозинство. Нека да направят реформите и да влезем в рамките на нормален бюджетен дефицит, а през 2027 г. да вървим към балансиран бюджет, защото нищо не оправдава това да имаме бюджети с такъв дефицит, добави Дренчев.

Той заяви, че е против разходите за отбрана. Обещанието Европейският съюз да харчи 5% от БВП-то си за отбрана е безумно, смята депутатът.