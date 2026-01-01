Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР.

Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз, пише тя.

Документите, публично разкрити от министъра на вътрешните работи, показват, че Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) на България е започнала оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица. От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения. Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Нещо повече - посочва се, че „Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента.“

Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение, обосноваващо събирането и обработката на такива чувствителни лични данни или активирането на канали за международно полицейско сътрудничество. Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Освен това, Съдът на Европейския съюз последователно е постановявал, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните трябва да е в съответствие с принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции, се казва в официалното писмо на Елена Йончева.

Евродепутатът посочва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси. Всяко подобно използване би било несъвместимо с основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз, и би рискувало да подкопае доверието в механизмите, създадени изключително за борба с тероризма и тежката трансгранична престъпност.

Елена Йончева е готова да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности и да обсъди сериозността на тези злоупотреби с тях.