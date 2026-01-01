В навечерието на 17 юли времето сякаш спира за всеки българин, който носи в сърцето си паметта за славното ни минало. На тази дата през далечната 1393 г. една от най-ярките перли на средновековна Европа – Търновград, пада под ударите на османските завоеватели, разказва Vesti.bg.

Зад гърба си градът оставя векове на величие, културен възход и държавност, за да потъне в пепелта на една петвековна нощ.

Даниела Христова

Самотният страж на вярата

През пролетта на 1393 г. Търновград е град под напрежение. Величествените крепости Царевец и Трапезица, опасани от дивните завои на река Янтра, изглеждат непревземаеми, но отвъд стените им се усеща тежкият дъх на приближаващата катастрофа.

Цар Иван Шишман не е в столицата – той се намира в укрепения Никопол на Дунав, опитвайки се да организира последна отчаяна съпротива. Цялата тежест на отбраната, цялата духовна и физическа отговорност за съдбата на хилядите граждани пада върху плещите на един изключителен човек – Патриарх Евтимий.

Евтимий Търновски не е просто духовен глава; той е символът на българското оцеляване. В тези съдбовни дни той заменя перото и книгата с молитвата и непоколебимата вяра.

Когато ордите на султан Баязид I Светкавицата обграждат града, патриархът се превръща в истинския водач на обсадените. Неговите думи вдъхват смелост на гладуващите защитници, а присъствието му по зъберите на крепостта вдъхва надежда там, където човешките сили отдавна са се изчерпали.

Три месеца между глада и желязото

Обсадата на Търново е брутална и изтощителна. Баязид I, известен със своята безпощадност и бързина на бойното поле, концентрира огромни сили около българската столица. Османските лагери опасват хълмовете, прекъсвайки всякакви пътища за снабдяване с храна и вода. Месеци наред защитниците на Царевец устояват на постоянните щурмове, стенобойните машини и запалителните стрели.

Гладът обаче се оказва по-страшен враг от желязото на султана. В пределите на крепостта припасите бързо привършват, а надеждата за помощ отвън угасва с всеки изминал ден.

Въпреки това нито един българин не помисля за капитулация. Търновград се бори с достойнството на империя, която знае стойността на своята свобода и култура. Всяка педя земя по стръмните скали на Царевец е напоена с кръв и сълзи, а стените на Патриаршеската църква ехтят от денонощните молитви за спасение.

Денят на голямата трагедия

На 17 юли 1393 г., след близо тримесечна героична отбрана, Търновград пада. Историческите извори и легендите до днес спорят как точно врагът е преминал непристъпните порти. Някои предания шепнат за предателство на чужденец, докато сухите факти говорят за пълно физическо изтощение на бранителите, които просто не са имали повече сили да държат мечовете си.

Когато османските войски нахлуват в града, гледката е апокалиптична. Величествените дворци са ограбени и опожарени, а църквите, съхранявали десетилетия наред безценни ръкописи и реликви на Търновската книжовна школа, са превърнати в пепелища.

Баязид I нарежда брутална саморазправа с елита на града. Новият управител събира 110 от най-видните боляри и първенци на Търново под предлог за преговори, след което те са безмилостно екзекутирани пред очите на ужасеното население. Този акт има една-единствена цел – да обезглави българската нация, да пречупи волята ѝ за съпротива веднъж завинаги.

Сбогуването с пастира

Един от най-въздействащите и разплакващи моменти в българската история е сбогуването на Патриарх Евтимий с неговото паство. Султанът решава да не убива веднага духовния лидер, за да избегне бунтове, а го осъжда на заточение в Бачковския манастир. Григорий Цамблак ни е оставил потресаващо описание на този момент. Хиляди търновци излизат да изпратят своя обичан пастир, плачейки и притискайки се към одеждите му.

„На кого ни оставяш, добри пастирю?“ – питали през сълзи хората. А Евтимий, вдигайки благославяща ръка към небето, отговорил с думи, които отекват през вековете: „На Светата Троица ви оставям – и сега, и вовеки“.

Падането на Търново през 1393 г. е залезът на една велика цивилизация, която в продължение на два века е била културен и духовен фар за целия славянски свят.