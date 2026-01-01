189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна на 18 юли 2026 г.

В събитията участие ще вземат военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГЧ), курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ – Велико Търново.

По традиция кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20.00 ч на площад „Васил Левски“ ще се проведе тържествен митинг (заря) с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

На 18 юли от 11.00 ч в София пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал от представително формирование от НГЧ в рамките на тържественото честване на годишнината от рождението му.

В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика от 10.00 ч в церемонията ще участват представителни военни формирования от ВВС и СКСО, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и други родолюбиви организации.

В Ловеч годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал с военнослужещи от КЛП. Церемонията ще започне в 19.00 часа пред паметника на Апостола, като преди това в храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена панихида. Военнослужещи от КЛП ще участват и в честването пред бюст-паметника на Васил Левски в Община Костенец на 18 юли, от 17.30 ч.

Във Варна събитието е от 10.00 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Организатори са Община Варна със съдействието на Военноморските сили (ВМС) и Варненската и Великопреславска света митрополия. Община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Приморски парк, от 11.00 часа, с участието на ВМС.