Сочна, сладка и освежаваща – динята е безспорният фаворит на лятото. Тя е богата на вода, витамини и антиоксиданти и помага за хидратацията в горещите дни. Но както при всяка храна, и тук важи правилото, че прекаляването не е добра идея.
Защо динята е полезна?
Динята съдържа около 90% вода, което я прави отличен избор през лятото. Освен това е източник на:
- витамин C;
- витамин A;
- калий;
- ликопен – мощен антиоксидант, който подпомага защитата на клетките.
Тя е сравнително нискокалорична – около 30 калории на 100 грама.
Най-подходящите храни за горещите дни – какво да хапваме и какво да избягваме
Какво се случва, ако изядем твърде много?
Макар да е полезна, прекомерната консумация на диня може да доведе до неприятни симптоми.
Подуване и стомашен дискомфорт
Голямото количество вода и естествени захари могат да причинят подуване, газове и чувство за тежест, особено при хора с чувствителен стомах.
Повишаване на кръвната захар
Динята съдържа естествени захари. При хора с диабет или инсулинова резистентност е важно количеството да бъде съобразено с препоръките на лекуващия лекар.
По-често ходене до тоалетна
Заради високото съдържание на вода прекомерната консумация може да увеличи отделянето на урина и да доведе до временен дискомфорт.
Рядък риск от излишък на калий
При здравите хора това почти не се случва. При хора с тежки бъбречни заболявания обаче прекомерният прием на богати на калий храни трябва да бъде обсъден с лекар.
Колко е разумно?
За повечето здрави възрастни няма строго определено количество, но специалистите препоръчват динята да бъде част от разнообразното хранене, а не единствената храна през деня.
Една-две купички нарязана диня са напълно достатъчни за повечето хора. Ако изядете половин или цяла диня наведнъж, вероятността да почувствате тежест и дискомфорт значително нараства.
Могат ли децата да ядат диня?
Да. Динята е чудесен избор за децата през лятото, стига да е добре измита, прясна и нарязана на подходящи парчета според възрастта, за да се избегне рискът от задавяне.
Важно е обаче и при тях да не се прекалява. Големите количества могат да причинят стомашен дискомфорт или разстройство.
Няколко полезни съвета
Не оставяйте нарязаната диня дълго време на стайна температура.
След разрязване я съхранявайте в хладилник.
Измивайте добре кората преди разрязване, за да не попаднат бактерии върху вътрешността.
Не заменяйте основните хранения само с диня – тя не съдържа достатъчно белтъчини и мазнини.
Динята е един от най-полезните плодове през лятото, но най-голяма полза носи, когато се консумира с мярка. Така организмът получава ценните ѝ хранителни вещества, без да се натоварва излишно.