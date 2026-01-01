Индийският активист Сонам Уангчук беше откаран насила в болница след 20 дни гладна стачка в знак на протест срещу индийската изпитна система, предаде Франс прес.

59-годишният Уангчук гладува от 28 юни, настоявайки за оставката на министъра на образованието Дхармeндра Прадхан, обвиняван в измама, довела през май до анулирането на изпит, положен от два милиона кандидат-студенти по медицина.

Според местни медии анулирането е довело до самоубийството на няколко кандидати.

През последните седмици стотици студенти се присъединиха към Уангчук около сцената му, разположена при обсерваторията Джандар Мантар в столицата Ню Делхи.

"В съответствие с разпорежданията на Висшия съд и по медицинска препоръка, поради влошаването на здравословното състояние на Сонам Уангчук, той беше преместен в болница, за да получи необходимите медицински грижи", заяви заместник-началникът на полицията в Делхи.

Видео, заснето на Джандар Мантар, показва объркването наняколко негови поддръжници, докато полицаи, държащи бели чаршафи, го евакуират бързо от сцената.

"Докато изпълняваха съдебните разпореждания, протестиращите се опитаха да попречат, което доведе до лека суматоха", според комюникето. Полицията призова демонстрантите да напуснат мястото "мирно и възможно най-скоро".

Други демонстрации бяха организирани от сатиричното онлайн движение "Народна партия на хлебарките", появило се наскоро в социалните мрежи. Партията е създадена от индийски студент, наскоро завършил Бостънския университет — Абхиджит Дипке — в отговор на изказване на председателя на Върховния съд, който нарече младите критици на правителството "хлебарки" и "паразити".

Еколог и общественик с голяма популярност, Сонам Уангчук е най-известният участник в гладната стачка. Освободен през март след шестмесечен арест заради протест в подкрепа на автономията на хималайския регион Ладак, той се присъедини към движението на "хлебарките".

Няколко членове на опозиционни партии изразиха подкрепа за Уангчук и студентските активисти.

Здравословното му състояние обаче се е влошило през последните дни. В четвъртък съд в Делхи разпореди лекарите да следят ежедневно състоянието му.