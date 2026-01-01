В рамките на работното посещение в САЩ министър Иван Демерджиев разговаря със заместник-държавния секретар Томас ди Нано и изпълняващия длъжността заместник-помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайън Д. Скарет

Разговорите със заместник-държавния секретар Томас ди Нано включиха теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и необходимостта от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Министър Демерджиев акцентира върху усилията на страната ни за защита на външните граници на ЕС, противодействие на незаконната миграция и укрепване на вътрешната сигурност.

По отношение на Програмата за безвизови пътувания на САЩ, българската страна подчерта, че присъединяването към нея остава национален приоритет и изрази очакване за продължаваща подкрепа от американската администрация.

Двете страни потвърдиха готовността си да продължат активния политически диалог и практическото сътрудничество по въпросите на международната сигурност и устойчивостта срещу нововъзникващите заплахи.

“САЩ предоставят много програми за своите партньори, които включват, както финансова помощ, така и обучения, обмяна на опит и практика, както и провеждане на общи операции. Изразихме нашето желание да участваме по-активно в тези програми”, заяви министър Демерджиев.

Срещата ни е възможност да обсъдим задълбочаването на професионалното и оперативно сътрудничество в области от взаимен интерес като борбата с корупцията и финансовите разследвания, отбеляза министър Иван Демерджиев в разговор с Брайън Д. Скарет, изпълняващ длъжността заместник-помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ.

“Имахме възможност да обсъдим темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон “Магнитски”, както и хора, които подпомагат това”, заяви Демерджиев. Той допълни, че е обсъдена възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики.

България цени натрупания практически опит със САЩ и има желание следващият етап да бъде още по-фокусиран върху сложни трансгранични случаи, свързани и с реален институционален резултат. Оценяваме високо сътрудничеството с Департамента и имаме готовност да го развиваме и надграждаме в области от взаимен интерес - противодействие на киберпрестъпленията, тероризма, фалшифициране на платежни средства, инвестиционни и други финансови измами, трафик на културни и исторически ценности, заяви българският вътрешен министър.

Той акцентира на борбата с корупцията като стратегически приоритет и посочи, че резултатите зависят едновременно от качеството на законодателството, професионалния капацитет и координацията между разследващи органи, прокуратура и съд. Предлагаме да обсъдим възможностите за по-задълбочен практически обмен, включително при казуси със сложна корпоративна собственост и трансгранични финансови операции. Можем да надградим съвместната работа и чрез целеви обучения по теми като противодействие на корупция, пране на пари и възстановяване на имущество от престъпна дейност, отбеляза министър Демерджиев.

Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати: повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите – посочи още българският министър.