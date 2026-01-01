Земетресение от пета степен по скалата на Рихтер разтърси рано тази сутрин окръг Малатия в Източна Турция, съобщи Анадолската агенция, като се позовава на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 6:20 ч. местно (и българско) време, а епицентърът е бил в околия Баталгази. Дълбочината на огнището е била 15,59 км.

Земетресението е било усетено и в съседните окръзи Елязиг, Адъяман, Тунджели и Шанлъурфа.

За момента няма съобщения за пострадали хора и щети.