За „чистата и свята република“ на Левски трябват още много усилия, борба, непримиримост към кривиците и да бъдем заедно като народ. Никой не е по-голям от народа български, само той може да обръща времето. Това заяви президентът Илияна Йотова при тържественото отбелязване в Карлово на 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Кулминацията на честванията, посветени на националния ни герой, събра множество хора в родния град на Левски, където се състоя традиционната заря-проверка. Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие строя на представителните части на Българската армия.

Днес от Карлово до сърцето на всеки българин отново ще стигнат заветите и идеалите на безсмъртния ни герой, каза президентът. В приветствието си към присъстващите тя посочи, че Левски ни е завещал безценни страници с уроци по държавност, които го равняват с най-светлите за времето си европейски умове. Той облече в слово и плът справедливите пориви на българския народ. Вплете в здрава нишка българските нравствени, обществени и политически стремежи и ги превърна в неподвластен на времето национален идеал, каза Илияна Йотова.

Пред паметника на Апостола президентът заяви, че Левски е искал всеки да носи свободата в себе си, защото тя извисява човешкия дух, осмисля борбата и ражда бъдещето. „Той мразеше малодушието, предателството, с острите си думи съсичаше, когато личната изгода изгаряше идеалите, а сребърничеството обричаше борбата“, изтъкна Йотова.

Президентът заяви, че думите на Апостола продължават да изгарят съзнанието и чакат отговорите дали ние, неговите наследници, постигнахме държава на равноправие, справедливост, вишегласие и законност, в която всеки има своето място. „Честния отговор дължим всички, всеки според съвестта“, посочи Йотова.

Държавният глава призова да съхраняваме за следващите поколения добродетелите на Левски и да пазим образа му от корист и излишни думи. В свръхинформираното време, в което живеем, все повече имаме нужда от това да знаем кои сме, имаме нужда от общение с идеалите на българските герои, каза Илияна Йотова.