Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на осем малки кученца. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства в Пернишко по сигнали за починали кучета.