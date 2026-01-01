Със свое постановление Министерският съвет прие условията и редът за трансформация през 2026 г. на целева субсидия за капиталови разходи до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Предвижда се средствата да се предоставят на общините като трансфери за други целеви разходи за 2026 година. По този начин ще се гарантира подобряването на експлоатационните характеристики на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост. Към момента множество общини, поради ограничения размер на собствени приходи, са в невъзможност да осигурят финансиране на разходи за извършването на неотложни текущи ремонти на общинска социална и техническа инфраструктура.

Министърът на финансите ще одобрява предоставянето на трансфери за други целеви разходи за 2026 година. Това ще става на основание постъпило искане от кмет на община и въз основа на влязло в сила решение на общинския съвет за даване на съгласие да се направи предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи до размера на средствата по чл. 53, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.