Жители на столичния квартал „Красно село“ протестираха срещу построяването на детска градина на мястото на парк „Поляната с бабуната“. Протестът е организиран във Facebook от групата „Защита на поляната с бабуната“.

Присъстваха десетки жители на квартала, родители с деца и кучета. Протестиращите носеха плакати с надписи: „Спасете зеленото сърце на квартала!“, „Спасете поляната с бабуната – зимната пързалка на децата!“, „Не на строежите в Красно село!“, „Поляната с бабуната – зелена площ завинаги!“. Жителите събират и подписка срещу застрояването на зелената площ в квартала.

„Събрали сме се тук, тъй като има планове от Столична община да се строи детска градина на това място“, каза един от говорителите на протеста – Ани Топова. Тя посочи, че жителите на района не са против изграждането на детска градина, но искат да се запази поляната като зелено пространство.

„Има алтернативен терен на около 50 метра по-нататък, към крайната спирка на тролейбус №9. Ние искаме Столична община да преразгледа решението си и детската градина да бъде построена там“, каза тя.

„Решили са да построят детската градина тук, защото мястото е ‘празно’, но ние не го възприемаме като празно, тъй като това е сърцето на нашия квартал. Това е единственото зелено пространство в района, а надолу всичко е застроено“, коментира тя.

„Другата зелена площ, която е близо до 20-а поликлиника, за съжаление е частен терен и скоро ще бъде застроена с голяма сграда. В момента се строи училище, а градините наоколо са четири и се намират на разстояние от около 850 метра“, каза още тя. Поред последното класиране, което излезе май месец, даже има места в една от детските градини. Има места а в Красно село, добави Ани Топова. Проблемът е с Манастирски ливади, където няма нищо като обществени площи и съответно, децата оттам прииждат към нашия квартал. Но, тъй като при тях е презастроено, ние не искаме да се случи същото и с нас. Искаме зеленина, искаме въздух, искаме децата ни да могат да играят, каза тя.

Тук съм, защото искам да живея в чистия квартал, който е красно село по принцип. Свободните места в район Красно село от набор 2021 до набор 2025 към момента са 115, каза Катерина Георгиева, която е майка на две деца. Тя коментира, че районът около парка няма и място да поеме трафика от коли, няма излаз, улиците са тесни, посочи тя.

Протестираме, за да запазим едно от малкото останали зелени площи в София. Не се противопоставяме на идеята на Столична община да строи детски градини, каза Спас Крайнин, жител от квартала. Въпросът е защо тук, защо сега и защо по такъв начин, без да се допитат до хората, които живеят в квартала, посочи той. Това е един от хубавите квартали на София, с много зелени пространства и ние изключително държим на зеленината, която е тук и не искаме да я загубим, каза Крайнин. Ако това значи ние да пътуваме, за да водим децата си в други детски градини, ние и сега го правим. Не искаме за загубим това зелено пространство, коментира още той.

През 2008 г. е имало опит да се строи върху парка, тогава също жителите са излезли на протест и спрели застрояването на поляната. Сега отново е задействана тази процедура без никаква прозрачност, без никаква яснота, обществено обсъждане и без най-важното – да се допитват до хората, каза още Спас Крайнин.

Освен протести жителите на района ще предприемат и административни действия. Искаме промяна на подробния устройствен план (ПУП), съответно това да остане зелена площ, както е в момента, каза Ани Топова.

Протестът бе охраняван от полицейски екипи.