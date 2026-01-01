Съпругата на испанския премиер Педро Санчес - Бегоня Гомес, ще се изправи пред съд по обвинения в търговия с влияние и присвояване на средства, предаде Ройтерс.

Защитата на Гомес обжалва, като поиска съдът да свали обвиненията срещу нея, които тя отхвърля.

Съдът свали трето обвинение в бизнес корупция и отмени забрана, наложена от съд на по-ниска инстанция, Гомес да напуска Испания.

Другите обвинения обаче срещу нея остават, като това е най-сериозният такъв случай от поредицата съдебни действия, засягащи роднини и приближени на Санчес, отбелязва Ройтерс.