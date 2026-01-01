В Одеса отекнаха силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в приложението Телеграм.

Три ракети бяха взривени в зоната на пристанището около 12:58 часа, съобщиха още местните канали в Телеграм. На мястото на поразените цели се вижда пушек, предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Одеса е сред основните цели на руските въздушни и ракетни атаки от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Като най-голямото украинско пристанище на Черно море градът има ключово стратегическо значение за износа на зърно и търговията. Освен военното и икономическото си значение, Одеска област е дом на една от най-големите исторически български общности извън България. По официални данни там живеят над 150 000 етнически българи, а в самия град Одеса – около 50–60 хиляди души от български произход. Най-много българи са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.