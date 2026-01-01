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Част от сградата на съдебната палата в италианския град Болцано рухна тази сутрин, предаде АНСА. Жертви няма.

Срутването е станало в момент, в който в сградата на съда се извършва основен ремонт. Срутила се е най-малко една четвърт от нея.

Причините за срутването на този етап не са известни.

Габриела Големанска/БТА
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