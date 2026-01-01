Част от сградата на съдебната палата в италианския град Болцано рухна тази сутрин, предаде АНСА. Жертви няма.
Crolla parte del tetto del Tribunale di #Bolzano intorno alle 6 di questa mattina. Il cedimento è avvenuto durante dei lavori di ristrutturazione, vigili del fuoco, forze dell'ordine sul posto per le verifiche di rito.#bolzano #tribunale #crollo pic.twitter.com/F9dN4xU1ha— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) July 16, 2026
Срутването е станало в момент, в който в сградата на съда се извършва основен ремонт. Срутила се е най-малко една четвърт от нея.
All'alba di giovedì 16 luglio, una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero… pic.twitter.com/3QcqwzbmOT— Repubblica (@repubblica) July 16, 2026
Причините за срутването на този етап не са известни.