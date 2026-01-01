Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон „Диди“ Кумс, известен преди и като Пи Диди, който беше осъден на четири години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Стар Айлънд в Маями за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости Ти Ем Зи.

Според информацията на сайта сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара.

През октомври 2025 г. съд в Ню Йорк осъди Шон "Диди" Кумс на повече от четири години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцент поиска 14 месеца лишаване от свобода, докато прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения - изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.