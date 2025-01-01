Пи Диди посрещна 56-ия си рожден ден в затвора, където изтърпява присъдата си, след като бе признат за виновен по две обвинения за трафик с цел участие в проституция.

На рождения си ден, който беше на 4 ноември, Диди — заедно с останалите затворници — е получил закуска, обяд и вечеря според менюто на затвора.

Обядът включвал паста с маринара сос и спанак като гарнитура, а вечерята избор между пица или боб, сервирани с италианска салата, зелени фасулчета и градинска салата. В магазинчето на затвора Пи Диди е можел да си закупи и енещо сладко като чийзкейк, медени кифлички, Pop-Tarts или бисквити.

Пи Диди излиза от затвора през 2028 година

Комбс беше преместен във Форт Дикс на 30 октомври и пребивава в килия тип общежитие заедно с други затворници. Центърът се намира на военна база на около 40 мили от Филаделфия и стана негов нов дом, след като адвокатите му се оплакаха от условията в Метрополитън детеншън център (MDC) в Бруклин. Освен това те поискаха преместването му във Форт Дикс заради достъпа до програми за рехабилитация на зависими от наркотици.

През октомври Комбс беше осъден на 50 месеца затвор от съдията Арун Субраманиан. Според сайта на Бюрото по затворите, датата на освобождаване е 8 май 2028 г., но той може да бъде пуснат по-рано за добро поведение.

Адвокатката на Комбс, Александра Шапиро, подаде документ на 20 октомври с намерение да обжалва присъдата му. На 3 ноември ускорената му жалба бе приета от съдията Бет Робинсън, а устните аргументи са насрочени за април 2026 г.