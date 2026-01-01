Петър Витанов от „Прогресивна България“ коментира дали ще подкрепят предложението за ГЕРБ деца под 16 години да нямат достъп до социални мрежи.

"Темата е много деликатна и чувствителна, казвам го като родител, не можем априори да се хвърлим в подкрепа на едно или друго предложение без широк обществен дебат. Социалните мрежи водят до регрес при мозъчното развитие на подрастващите", каза Витанов.

По думите му трябва да се намери златната среда, в което се запазва здравето, концентрацията и фокуса на децата, а от друга не се спира този дигитален, технологичен прогрес. Той подчерта, че предстои обществено обсъждане и кръгли маси по темата.

Припомняме, че преди седмица партия ГЕРБ обясни, че внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст. „Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Всички знаем, че когато един продукт е безплатен – то продуктът е потребителят“, това съобщи депутатът Костадин Ангелов от ГЕРБ на брифинг в Народното събрание.

По думите му интернет не е детска площадка и този закон е важен. „Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни, опасни за здравето, предизвикателства преди да се е научило да чете“, разясни той.