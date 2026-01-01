И днешният ден в парламета не се размина без напрежение сред депутатите, а непосредствен повод се превърна подписаната от България Киевска декларация, с която признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Важният подпис идва само часове, след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България напуска „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна. По думите му страната не участва в съюз, който настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Киев, тъй като според него решението на конфликта трябва да бъде постигнато чрез активна дипломация, а не чрез военна ескалация. Министърът на външните работи Велислава Петрова от своя страна заяви, че е важно подкрепата за Украйна да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, както и да се поддържа натискът върху Русия, за да бъде принудена да седне на масата за преговори, предаде Укринформ. По време на посещението си в Киев тя отбеляза и интереса на България към сътрудничество с Украйна в производството на дронове.

♦ "Прогресивна България"

Депутатите от ПГ обясниха на брифинг пред журналисти как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация.

"Нашата позиция не се променя, ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България", каза Георги Илиев.

Петър Витанов от своя страна допълни, че България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти единично. "Не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка, тя е в Киев във връзка с разговори за сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката", обясни той.

Витанов подчерта, че декларации не се подписват, по думите му това са политически документи, а не юридически и нямат правно бвързващ характер. "Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова, през последните месеци България за първи път демонстрира гръбнак, тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция. Член 7 на декларацията казва засилваща роля на коалиция на желаещите, тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение", каза още той и допълни, че такъв период все още няма, а по отношение на военните средства България няма възможност за такъв тип помощ.

♦ ГЕРБ

"Декларация, под която е положен подписът на външния министър, е декларация, зад която седи държавата. Никой няма съмнение в това. Онова, което каза премиерът на думи, сега от подписаната декларация де факто се анулира", коментира Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС пред журналисти в парламента.

Това е заключителен документ от важен и установен международен формат, каза Георгиев. Той посочи, че сред представителите в Киев са били президенти и държавни и правителствени ръководители. Това е документ, който обвързва България с позиция, каза депутатът. "Дори и вътре да не пише изрично „дайте да дадем“ в крайна сметка тя ни натоварва със становище и мнение, подплатено със съответната държавна област", отбеляза той.

"Министърът представлява държавата във външните отношения, няма как да слагаме разделителна линия между това, какво прави министър-председателят и какво подписва външният министър, който е натоварен с мандат на правителството, посочи още той. Оттук нататък министър-председателят също е задължен от текстовете, които са подписани. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница", допълни той.

"Чудим се на коя роля на Румен Радев да вярваме – дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето на санкциите, този, който ни извади от "коалицията на желаещите" и каза, че България няма своето място в нея, защото не подкрепя философията, ролята и политиката на тази коалиция, или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което чрез киевската декларация призовава за засилване на санкциите и натиска, признава ролята на коалицията като инструмент, който може да постигне трайно устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само независима, сигурна и суверенна Украйна може да бъде залог за сигурността и на цяла Европа", коментира още депутатът.

По думите му това, което е постигнато от редица български правителства и в кабинета “Желязков“, е затвърдено, е, че България е предвидим партньор и надежден съюзник в НАТО, както и държава, която може да осигурява сигурност за себе си и за целия регион. Това вече не съществува, обясни депутатът. "Не смятам, че сме държава, на която се гледа със сериозност и това раздвоение – едно казваме на българската аудитория – друго вършим в чужбина, трето артикулираме пред партньорите", каза той и допълни: "Правителството се опитва да играе двойнствена опасна игра".

♦ ПП

Като "политическа шизофрения" определи ситуацията и Николай Денков от "Продължаваме Промяната".

"Казва се едно, след което се прави точно обратното. Нашият премиер изненада Европа като каза, че се оттегляме от "Коалицията на желаещите", вчера външният министър подписа декларация, в която ние не само признаваме ролята на Коалицията, а ще положим усилия тя да бъде подкрепена и да бъде усилено нейното действие", каза Денков.

По думите му правителството е избрано с декларацията, че ще се "грижи" за социалните проблеми на хората и грижа за бизнеса, но в бюджета е точно обратното - всичко, свързано с подкрепа на хората е "замразено".

Според него правителството говори едно, а прави точно обратното. "Радев много обича кадрите на ИТН, назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня девизът, с който дойде ИТН - "Няма такава държава". Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното", каза още депутатът от ПП и бивш премиер.

♦ ДБ

Хаотичното поведение на българското правителство вреди много на българския интерес и на доверието на нашите партньори, каза в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„В Париж Румен Радев каза, че България няма място в „Коалицията на желаещите“. Външният министър вчера Велислава Петрова подписа декларация, в която казва точно обратното“, посочи той.

По думите на Мирчев в момента, в който Европа е заплашена от Русия, България няма противовъздушна отбрана или тя е много слаба, страната ни не се включва в общата европейска противоракетна отбрана и европейските инициативи, а обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украйна.

Това се прави само с една цел - да се експлоатира русофилският вот за президентските избори, коментира Мирчев.

♦ "Възраждане"

Това е типичното двуличие на кабинета "Радев", това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод подписаната от България Киевска декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“.

"Това правителство говори едно в чужбина, друго в България, а пък в Украйна трето. Това потвърждава политиката на двуличието. Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се да бъде достатъчно добре отразено по медиите и след това се надява реалната политика, която провежда и е в подкрепа на Украйна, с продължаваща военна и финансова помощ, няма да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. Това е елементарно лъготене", посочи Костадинов.

По думите му през последните 36 години външната ни политика е станала синоним на "слагачество" и "слугинаж".

"Тези нескопосани опити на Румен Радев да прави лупинги във въздуха, където обяснява едно, а върши друго, предизвикват единствено и само насмешка и презрение. За мен това е унизително като българин. Нас не ни уважават, нас ни презират и като държава, и като народ. Без значение дали министър-председателят се казва Радев, Борисов, Пеевски, Кирил Петков, Николай Денков... За хората извън България това са просто едни имена, нищо не значещи. Това са просто имена, но имаме стереотип за самата държава", допълни лидерът на "Възраждане".