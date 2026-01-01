Община Ямбол започна премахването на табелите, обозначаващи зоните за платено паркиране, след като Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени разширяването на обхвата на синята зона.

Решението на ВАС е от 13 юли и потвърждава постановеното през юли миналата година решение на Административния съд в Ямбол, с което беше отменено решението на Общинския съвет за разширяване на зоната за платено паркиране.

Разширяването на синята зона беше одобрено от Общинския съвет на 27 февруари 2025 г. и обхвана целия широк център на града.

Делото беше образувано по жалба на жител на Ямбол. В мотивите си Върховният административен съд приема, че при разширяването на синята зона е бил избран неправилен вид административен акт, с което са нарушени процесуалните правила за приемане на нормативни актове.

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Според съда не са били спазени и законовите изисквания за обществено обсъждане и мотивиране на предложението. ВАС посочва, че към решението липсват необходимите мотиви, включително анализ на причините за приемането му, финансовите последици, очакваните резултати и съответствието с европейското законодателство.

Магистратите отбелязват и друг съществен пропуск – липсата на графична част към решението. Според тях изброяването на улици и паркоместа без карта или схема не позволява да се провери дали местата за платено паркиране са определени при спазване на законовите изисквания.

С окончателното решение ВАС потвърждава отмяната на разширението на синята зона и осъжда Община Ямбол да заплати на жалбоподателя съдебни разноски в размер на 1022,58 евро.

След решението платеното паркиране остава в сила само в централната градска част, където синята зона съществуваше преди разширяването ѝ през 2025 г.

Към момента от Община Ямбол няма официална позиция по случая. От пресцентъра на общината са посочили пред БТА, че кметът Валентин Ревански е в отпуск.