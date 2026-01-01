Жителка на село Смолча е подала сигнал в полицията за упражнено домашно насилие след семеен скандал, съобщиха от ОДМВР – София.

Сигналът е подаден около 15:20 часа вчера. Жената заявила, че на 10 юли е възникнал конфликт между нея и жената, с която синът ѝ живее на семейни начала в едно домакинство.

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По думите ѝ по време на скандала е била бутната на земята, вследствие на което получила синини и кръвонасядане по ръката. Тя твърди още, че са ѝ били отправени заплахи и закани за саморазправа.

Пострадалата не е потърсила медицинска помощ и не е уведомила своевременно органите на МВР за случилото се.

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След получения сигнал служители на Районното управление в Годеч са посетили адреса и са попълнили необходимите документи по Закона за защита от домашното насилие.

По случая е регистрирана преписка.