Председателят на парламентарната група на „ Продължаваме промяната“ Николай Денков отправи критики към кабинета "Радев".

"Виждаме поредния случай на политическа шизофрения, казва се едно, след което се прави точно обратното. Нашият премиер "изненада" Европа като каза, че се оттегляме от Коалицията на желаещите, вчера външният министър подписа декларация, в която ние не само признаваме ролята на Коалицията, а ще положим усилия тя да бъде подкрепена и да бъде усилено нейното действие", каза Денков.

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По думите му правителството е избрано с декларацията, че ще се "грижи" за социалните проблеми на хората и грижа за бизнеса, но в бюджета е точно обратното - всичко, свързано с подкрепа на хората е "замразено".

Според него правителството говори едно, а прави точно обратното.

"Радев много обича кадрите на ИТН, назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня девизът, с който дойде ИТН - "Няма такава държава". Няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави точно обратното", каза още Денков.