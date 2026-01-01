Хаотичното поведение на българското правителство вреди много на българския интерес и на доверието на нашите партньори, каза в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„В Париж Румен Радев каза, че България няма място в „коалицията на желаещите“. Външният министър вчера Велислава Петрова подписа декларация, в която казва точно обратното“, посочи той.

По думите на Мирчев в момента, в който Европа е заплашена от Русия, България няма противовъздушна отбрана или тя е много слаба, страната ни не се включва в общата европейска противоракетна отбрана и европейските инициативи, а обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украйна.

Това се прави само с една цел - да се експлоатира русофилският вот за президентските избори, коментира Мирчев.

Мисля, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите“, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж тази седмица във видео, публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. „Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, каза Радев.