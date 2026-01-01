Когато температурите надхвърлят 30 градуса, готвенето става все по-неприятно, а апетитът често намалява. Според експерти няма нужда да променяме изцяло храненето си, но някои навици могат да помогнат да понесем жегата по-лесно, съобщи Би Би Си.

Няма нужда от повече протеини

Според Айслинг Дейли, преподавател по хранене в Oxford Brookes University, организмът не се нуждае от повече протеини по време на горещини.

Тъй като месото, пилешкото и рибата обикновено изискват готвене, те често не са предпочитани в жегата. По-добър избор са салати с бобови култури, яйца, предварително приготвени меса, гръцко кисело мляко, леща, ядки, тофу и сирене.

Смутитата с плодове, зеленчуци, кисело мляко и фъстъчено масло също осигуряват балансирано хранене, а по-леките риби като риба тон, сьомга и скариди са подходящ вариант.

„Яжте“ вода

При високи температури организмът губи много течности чрез изпотяване, затова е важно не само да се пие повече вода, но и да се консумират храни с високо водно съдържание.

Краставиците, доматите, марулята, целината, динята и ягодите съдържат над 90% вода. Ябълките, крушите, портокалите, гроздето, ананасът, морковите и сварените броколи също допринасят за добрата хидратация.

Лесен начин да проверите дали приемате достатъчно течности е цветът на урината – светложълтият цвят е знак за добра хидратация, докато тъмножълтият или кафеникавият подсказва обезводняване.

Топлите напитки също помагат

Макар да звучи изненадващо, топлите напитки могат да помогнат на организма да се охлажда, тъй като стимулират изпотяването. Според специалистите обаче най-важното е човек да остане добре хидратиран, независимо дали напитките са студени или топли.

Кафето не е проблем, ако е в умерени количества – една-две чаши дневно не влияят съществено на хидратацията. По-големи количества кофеин, както и алкохолът, могат да доведат до обезводняване.

Експертите съветват през горещите дни храненията да се изместят към по-хладните часове – ранна закуска, почивка в най-топлата част на деня и по-късна вечеря, по примера на много южноевропейски страни.