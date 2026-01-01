Полицията в Плевен разкри тримата извършители на грабеж на 24-грамов златен ланец, извършен в началото на юли. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Нападението е станало на 6 юли около 2:55 часа на кръстовището на улиците „Асен Халачев“ и „Княз Александър Батенберг“. По данни на разследването трима непознати нападнали 33-годишен мъж, ударили го в гърба и издърпали от врата му златен ланец с тегло около 24 грама, след което избягали.

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Сигналът за грабежа е подаден в полицията около 3:15 часа същата нощ. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Плевен.

След проведени оперативно-издирвателни действия служители на Второ районно управление са установили извършителите – мъже на 18, 20 и 26 години.

Полицаите са открили и местонахождението на отнетия златен ланец.

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Предстои тримата да бъдат привлечени като обвиняеми. Работата по документиране на престъплението продължава.