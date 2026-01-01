Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на потребителите, внесен от Министерския съвет. С измененията се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Законопроектът определя и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Законопроектът предвижда за всички договори от разстояние, в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, която трябва да бъде предоставена от търговеца, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.

При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителите за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги.

Законопроектът предвижда повишаване на информираността на потребителите чрез разширяване обхвата на задължителната преддоговорна информация при сключване на договори в и извън търговския обект и на договори от разстояние. В обхвата на задължителната преддоговорна информация се включват: напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките; наличие или липсата на търговска гаранция за трайност на стоките и напомняне за наличието на търговска гаранция за трайност на стоките, когато се предоставя такава; информация за наличието, очакваните разходи и начина за поръчване на резервни части и информация за наличието на указания за ремонт и поддръжка на стоките; информация за наличие или липса на възможности за доставка на стоките, зачитащи околната среда; безплатни актуализации на софтуера на стоките, съдържащи цифрови елементи, цифрово съдържание и цифрови услуги.

Със законопроекта се транспонират и разпоредбите на Директива на ЕС 2024/825, с които се предоставя защита на потребителите от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологосъобразност на стоките и услугите като общи твърдения за екологичните или социални характеристики на стоката, без доказателства; рекламиране на ползи или на бъдещи екологични резултати без проверими данни; представяне на характеристики, изисквани по закон, като отличителни за стоката; сравняване устойчивостта на стоките без предоставяне на информация за метода и начина на сравнение на стоките.

Мартин Димитров от „Демократична България“ постави въпроса дали ще бъдат изтеглени стоки от пазара, което може да доведе до загуби за бизнеса и би повишило цените на стоките за потребителите. Той поиска гаранции, че няма да се стигне до това.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш отговори, че този въпрос стои пред целия ЕС и всички страни членки са изправени пред предизвикателството да транспонират директивата. Има един общ подход на ЕК и Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, който гласи, че директивата трябва да бъде прилагана малко по-меко, добави той. Заместник-министърът каза, че прилагането на директивата ще бъде възложено на Комисията за защита на потребителите.