Кремъл заяви днес, че за момента няма изгледи за възобновяване на мирните преговори с Украйна, макар да посочи, че Русия остава отворена за идеята за преговори, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия оценява готовността на Турция да подпомогне усилията за мир, но засега не се очакват нови преговори.

"Напълно осъзнаваме готовността на нашите турски приятели да продължат да улесняват прехода към мирно разрешаване на ситуацията около Украйна", заяви Песков пред репортери. "Благодарни сме на турската страна за това. В момента обаче няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес; не виждаме никакви такива признаци. Въпреки това руската страна със сигурност остава отворена за тази възможност."

Почти 4 години и половина след началото на войната фронтовите линии остават до голяма степен непроменени, докато Русия и Украйна нанасят удари по градовете и ключовата енергийна инфраструктура на противника, както и по кораби в морето, посочва Ройтерс.

Песков заяви пред репортери, че Кремъл следи мащабното преструктуриране на правителството на украинския президент Володимир Зеленски, но назначаването на нов министър-председател и министър на отбраната няма да промени нищо, освен ако Киев не е готов да вземе решения, водещи до мирно уреждане на конфликта.