Петима са арестувани за каналджийство през българо-сръбската зелена граница, сред тях двама полицаи и организатор на престъпната мрежа, съобщиха от ГДБОП.

ГДБОП и Службата за борба с организираната престъпност на Сърбия проведоха съвместна полицейска операция, довела до разбиването на мрежа за незаконна контрабанда на мигранти по т.нар. „Балканския маршрут“. Петима души са арестувани на територията на съседната страна. Сред тях са двама полицейски служители и организатор на престъпната група, стоящ високо в йерархията на международния трафик. В резултат на акцията са иззети три автомобила, използвани за превоз на мигранти.

Претърсени са и пет адреса, в които са открити:

огнестрелни оръжия и боеприпаси,

радиостанция и мобилни устройства,

сума в брой от 5 700 евро и 40 000 сръбски динара.

Разследването е проведено в рамките на оперативната работна група на OTF ITER на Европол, създадена през септември 2023 г. за подпомагане на националните власти в противодействието на каналджийските мрежи.

В хода му е установено, че групата е създадена през 2025 г., като между януари и юли т. г. е успяла да организира превеждането групи от афганистански граждани от Турция през България и Сърбия към държави от Западна Европа.

Основните ѝ членове са сръбски граждани, базирани в град Пирот. Предоставената „услуга“ по транспортиране, настаняване и преминаване на зелената граница чрез предварително определени GPS координати, е струвала около 1 300 евро на човек. Повечето плащания са извършвани чрез неформалната система за парични преводи „Хавала“.

Незаконното превеждане на мигранти остава една от основните форми на организирана престъпност в Европейския съюз и изисква координирани действия по цялата престъпна верига – от набирането и транспортирането на мигрантите до проследяването на финансовите потоци, които поддържат тази дейност, отбелязва съобщението на Европол във връзка с операцията.

За тази цел, през декември м.г. беше създаден Европейски център за борба с незаконното превеждане на мигранти (ECAMS), с цел подобряване обмена на информация и координацията между държавите членки и активното сътрудничество с организации като Frontex и Eurojust, пишат от ГДБОП.