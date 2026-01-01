Новите спортни игрища на ул. „Панорама“ в Хасково все още не могат да бъдат предадени на общината заради системни вандалски прояви, заяви кметът на общината Станислав Дечев пред журналисти на строителния обект.

По думите му, младежи нахлуват в строителния обект, като срязват оградните мрежи, след което карат кросови мотори и електрически тротинетки върху новите настилки. Нанесени са щети по изкуствената трева, счупени са футболни врати, а мрежите на игрищата и баскетболните кошове са повредени.

„Поддържаме всички спортни бази в града, но в последно време има прогрес на вандализма, което е изключително тревожно“, каза Дечев. Той допълни, че изпълнителят е към приключване на строителните дейности, но не може да предаде обекта заради необходимостта нанесените щети непрекъснато да бъдат възстановявани.

БТА

На спортния комплекс вече са монтирани камери за видеонаблюдение и е осигурена жива охрана. По сигналите многократно са се намесвали служители на общинската полиция, които са извеждали младежи от строителния обект.

„Това, което създаваме, е за всички в този град. Нека да го пазим“, призова кметът. Той отбеляза, че не е възможно на всяко място в Хасково да има камери или охрана и затова отговорността за опазването на общественото имущество е на всички граждани.

От Общината припомниха, че периодично се налагат санкции на установени извършители на вандалски прояви в града.

БТА

Изграждането на комплекса за спорт на открито започна през октомври 2024 г. с финансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е на стойност 1 942 500 лева. Той се намира в близост до общинския плувен басейн. Преди ден от Община Хасково обявиха, че е започнало и преустройството на стара сграда, която се намира наоколо и която ще се превърне в тренировъчен обект за местните клубовете по бойни спортове.