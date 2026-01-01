Украйна удостои британския премиер Кир Стармър с орден „Свобода“ по време на последното му посещение в Киев като министър-председател.
„Великобритания винаги е била и продължава да бъде до Украйна и ценим това изключително високо“, заяви украинският президент Владимир Зеленски пред Стармър на пресконференция в Киев.
During Sir Keir Starmer's final trip as PM to Ukraine, Volodymyr Zelenskyy awarded Starmer the Order of Freedom honour, which is the highest award for a foreign person in Ukraine.— Sky News (@SkyNews) July 16, 2026
It comes as Starmer pledges €300m to fund fighter jets.https://t.co/CD0TIzUhGl pic.twitter.com/QwsZq3Mnst
Британският премиер в оставка е на посещение днес в украинската столица Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на съобщение на „Даунинг стрийт 10“.
Официално Стармър ще се оттегли от поста си идния понеделник и това е една от последните му визити зад граница.
По време на нея той ще обсъди напредъка по оборудване на Украйна в борбата й срещу Русия и бъдещия фокус на усилията на съюзниците на Киев в тази насока.
Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен официално за лидер на британската управляваща Лейбъристка партия и в понеделник да стане новия премиер на Великобритания.
Стармър е четвъртият британски премиер от началото на войната в Украйна, припомня Франс прес.
"Много съм горд от приноса на Великобритания, която привлече други страни към каузата на Украйна благодарение на Коалицията на желаещите“, се казва днес в изявление на канцеларията на Стармър, публикувано по повод визитата му в Киев.
Zelensky Thanks UK’s Starmer During Tribute to Ukraine’s Fallen Heroes— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) July 16, 2026
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and UK Prime Minister Keir Starmer paid tribute to fallen Ukrainian service members, with Zelensky thanking the United Kingdom for its continued support and honoring… pic.twitter.com/DHTWKM9r3t
"Тази работа ще продължи, както и нашата непоколебима подкрепа за Украйна“, се допълва в текста.
Стармър заедно с френския президент Еманюел Макрон е в основата на създаването на Коалицията на желаещите, обединяваща страни, които оказват дипломатическа и военна подкрепа на Украйна.
Великобритания обяви в понеделник, че участват в заема от 90 милиарда евро, предоставен от ЕС на Украйна, което ще позволи на британската оръжейна индустрия да предоставя повече оръжия на Киев.