Киър Стармър
Киър Стармър / БТА

Украйна удостои британския премиер Кир Стармър с орден „Свобода“ по време на последното му посещение в Киев като министър-председател.

„Великобритания винаги е била и продължава да бъде до Украйна и ценим това изключително високо“, заяви украинският президент Владимир Зеленски пред Стармър на пресконференция в Киев. 

Британският премиер в оставка е на посещение днес в украинската столица Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на съобщение на „Даунинг стрийт 10“.

 Официално Стармър ще се оттегли от поста си идния понеделник и това е една от последните му визити зад граница.

По време на нея той ще обсъди напредъка по оборудване на Украйна в борбата й срещу Русия и бъдещия фокус на усилията на съюзниците на Киев в тази насока.

Очаква се утре лейбъристът Анди Бърнам да бъде обявен официално за лидер на британската управляваща Лейбъристка партия и в понеделник да стане новия премиер на Великобритания.

Стармър е четвъртият британски премиер от началото на войната в Украйна, припомня Франс прес.

"Много съм горд от приноса на Великобритания, която привлече други страни към каузата на Украйна благодарение на Коалицията на желаещите“, се казва днес в изявление на канцеларията на Стармър, публикувано по повод визитата му в Киев.

"Тази работа ще продължи, както и нашата непоколебима подкрепа за Украйна“, се допълва в текста.

Стармър заедно с френския президент Еманюел Макрон е в основата на създаването на Коалицията на желаещите, обединяваща страни, които оказват дипломатическа и военна подкрепа на Украйна.

Великобритания обяви в понеделник, че участват в заема от 90 милиарда евро, предоставен от ЕС на Украйна, което ще позволи на британската оръжейна индустрия да предоставя повече оръжия на Киев.           

 

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БТА, БГНЕС
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