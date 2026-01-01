Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде Ройтерс.

По-рано днес Стармър заяви, че подава оставка, като обеща да осигури организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, за да се избегне политическа нестабилност, докато Великобритания се подготвя за своя седми министър-председател за последните 10 години.

Британският премиер Киър Стармър подаде оставка (ВИДЕО)

„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър“, добави Песков.