Един от най-необичайните и лесно разпознаваеми самолети в света – товарният Airbus A300-608ST Beluga, се намира на летище Бургас и ще остане там до 16 юли, когато по разписание трябва да отпътува за германския град Бремен. Планираното излитане е около 18:45–18:55 часа, макар че при подобни товарни операции е възможно да има промени в графика, отбелязва Kaldata.

Самолетът, известен още като BelugaST №2 с регистрация F-GSTB, вече предизвика интереса на авиационните любители. Огромният му фюзелаж и характерната форма, наподобяваща усмихнат кит, го превръщат в една от най-разпознаваемите летателни машини в света.

Полетът му до България е част от по-дълга логистична мисия. На 15 юли Beluga излита от Тулуза, каца в Бремен, след което продължава към военното летище Анкара/Акънджъ в Турция. След изпълнение на задачата самолетът прави междинен престой с нощувка в Бургас, откъдето на 16 юли трябва да се върне обратно в Бремен.

Макар Airbus и летище Бургас да не са публикували официална информация за причината именно Бургас да бъде избран за междинна спирка, най-вероятното обяснение е логистично – зареждане с гориво, почивка на екипажа или организация на полета по обратния маршрут от Турция.

Посещенията на Beluga в Анкара не са случайни. В непосредствена близост до летището Акънджъ се намират заводите на Turkish Aerospace (TUSAŞ), където се произвеждат големи самолетни компоненти за Airbus. Сред тях са секции за самолетите от фамилията A320, панели за A220 и части за новия товарен A350F. Именно за превозването на подобни извънгабаритни елементи е създаден Beluga, затова най-вероятно и този полет е свързан с транспортирането на самолетни компоненти към европейските производствени центрове на Airbus. Точният товар на конкретната мисия обаче не е публично потвърден.

Airbus Beluga, официално обозначен като A300-600ST (Super Transporter), е разработен специално за превоз на извънгабаритни товари за нуждите на авиационната индустрия. За разлика от стандартните товарни самолети, той може да превозва цели секции от самолети – фюзелажи, крила и други конструкции, които не могат да бъдат транспортирани по въздух с обикновени карго машини.

Макар максималното му излетно тегло от около 155 тона да не го нарежда сред най-тежките самолети в света, впечатляващият му фюзелаж е това, което го прави уникален. Разширената горна част на корпуса позволява транспортирането на огромни детайли, а характерният му силует му носи прозвището „Летящият кит“.

BelugaST повече от три десетилетия е гръбнакът на вътрешната транспортна мрежа на Airbus, свързвайки производствените бази на компанията в различни европейски държави. Днес постепенно е заменян от по-новото поколение BelugaXL, базирано на Airbus A330-200, което предлага с около 30% по-голям товарен капацитет и може да превозва едновременно две 30-метрови крила на Airbus A350.

Въпреки че новите BelugaXL вече поемат основната част от транспортните задачи на Airbus, оригиналните BelugaST продължават да изпълняват специализирани мисии. Именно затова появата на един от тези редки самолети в България е необичайно събитие, което привлича вниманието както на авиационните специалисти, така и на всички, които имат възможност да го видят отблизо.