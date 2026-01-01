"Български ВиК холдинг" взе решение за промени в ръководството на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас с цел подобряване на работата на дружеството и качеството на услугите, съобщиха от дружеството. За временно изпълнителен директор до провеждането на конкурс е предложена инж. Златина Димитрова.

Промяната е мотивирана с резултатите от дейността на досегашното ръководство и е част от политиката на холдинга за повишаване на ефективността на ВиК операторите в страната. От дружеството заявяват, че при необходимост ще съдействат на компетентните органи за изясняване на всички обстоятелства около дейността на ВиК – Бургас.

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Председател на Съвета на директорите остава Димитър Атанасов. В новия борд влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и инж. Гинка Добрева.

Документите за промените вече са подадени в Агенцията по вписванията, като се очаква те да бъдат отразени в Търговския регистър.

Досегашният шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители на дружеството, при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Преди дни Мирчев беше освободен срещу парична гаранция от 2000 евро.